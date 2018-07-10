Аргентинцы митингуют против кредита МВФ

Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Аргентины Буэнос-Айреса, протестуя против выделения стране кредита от Международного валютного фонда, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.



Граждане Аргентины выступают против кредитного соглашения с МВФ, полагая, что это обяжет власти страны продолжить сокращать государственные расходы. Это в том числе, по мнению протестующих, повлечет за собой волну увольнений в государственном и частном секторах.



20 июня МВФ одобрил Аргентине кредит на сумму $50 млрд с немедленной выплатой $15 млрд. Предполагается, что заем поддержит экономический план Буэнос-Айреса по укреплению экономики страны.



В Аргентине наблюдается высокая инфляция, дефицит бюджета и счета текущих операций. Национальная валюта (песо) неуклонно дешевеет, несмотря на валютные интервенции, которые проводит финансовый регулятор страны.