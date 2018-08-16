В аэропорту Рейгана в Вашингтоне отключилось все электричество - ВИДЕО

16 августа 2018 13:04

В аэропорту Рейгана в Вашингтоне в 21:50 по местному времени произошел сбой в электроснабжении, говорится в сообщении, опубликованном на странице воздушной гавани в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

В связи с этим электричество подавалась в некоторые части аэропорта с помощью генераторов. Спустя полтора часа авиасообщение было восстановлено, однако оно осуществляется медленнее, чем обычно.

По данным местной радиостанции, отключение электричества произошло в результате возгорания резервного генератора. Огнеборцам удалось быстро ликвидировать пожар, не допустив распространения огня. Сообщений об ущербе инфраструктуре аэропорта не поступало.

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В аэропорту Рейгана в Вашингтоне отключилось все электричество

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