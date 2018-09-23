В Париже прогремел взрыв, есть пострадавшие

23 сентября 2018 18:33

На востоке Парижа произошел взрыв газа, в результате которого пострадали шесть военнослужащих. Об этом пишет Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел утром. Во время пробежки военные обратили внимание на горящую палатку, в которой, вероятнее всего, жили бездомные. Когда они к ней приблизились, произошел взрыв газа.

Согласно имеющейся информации, шесть военнослужащих пострадали, при этом двое из них получили серьезные повреждения.

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