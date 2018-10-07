Турция отказалась от кредитов МВФ - ЗАЯВЛЕНИЕ ЭРДОГАНА

Турция больше не намерена пользоваться кредитами Международного валютного фонда (МВФ), заявил президент страны Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы закрыли страницу кредитов МВФ, чтобы больше никогда ее не открывать", - заявил Эрдоган, выступая перед активистами правящей в Турции Партии справедливости и развития в городе Кызылджахамам.

Это заявление турецкий лидер сделал на фоне обострения в последнее время отношений Вашингтона и Анкары, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.



