СМИ: Турция и США заключили тайную сделку
12 октября 2018 00:57 253
Анкара и Вашингтон достигли договоренности об освобождении американского пастора Эндрю Брансона и отмене санкций США в отношении Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Washington Post.
Ссылаясь на неназванных должностных лиц США и другие источники, осведомленные о развитии событий в деле Брансона, она отметила, что тот может выйти на свободу в Турции уже в пятницу после очередного судебного заседания. В свою очередь, по данным издания, американская администрация взяла на себя обязательство отменить уже примененные против Турции в связи с делом Брансона ограничительные меры и не вводить новые рестрикции такого рода.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
00:15 254
В США отменили сотни авиарейсов - УГРОЗА
11 октября 20:56 396
В NASA прокомментировали расследование аварии «Союза»
11 октября 20:49 479
Новейшим американским F-35 запретили летать
11 октября 20:19 251
В Бельгии произошел взрыв на военной базе
11 октября 20:02 280
Число жертв цунами в Индонезии превысило две тысячи
11 октября 19:57 607
Дождь из десятков тысяч жаб обрушился на Северную Каролину
11 октября 23:21
Bakıda torpaqların qiymətləri - VİDEO
11 октября 23:21
Армении не видать зарубежных инвесторов - ПОДРОБНОСТИ
11 октября 22:32
Bu kombi qaza 30% qənaət edir - MARAQLI İXTİRA - VİDEO
11 октября 22:32
Azərbaycanda qızıl bahalaşıb, gümüş isə ucuzlaşıb
11 октября 22:03
Bakıya qonaq gələn Gəncə sakinin avtomobilini oğurladılar - VİDEO
11 октября 22:02
Фальшивый юбилей Еревана резко подешевел
11 октября 21:54
Bakıda şagirdlər qapısı açıq avtobusdan sallanaraq gedir - VİDEO
11 октября 21:52
Qərar verildi - Bakıda bu evlər sökülür - VİDEO
11 октября 21:51
Хабиб Нурмагомедов предъявил ультиматум: "Я разорву контракт!"
11 октября 21:52
Gəncədə yollar yenidən qurulur - VİDEO
11 октября 21:40
Instagram istifadəçiləri zorakılıqdan qoruyacaq
11 октября 20:56
В NASA прокомментировали расследование аварии «Союза»
11 октября 20:53
В Азербайджане начались уроки в школе дрифта - ФОТО
-
11 Окт. 10:16 24 723
-
11 Окт. 12:34 9 575
-
11 Окт. 02:20 8 865
-
11 Окт. 13:46 8 779
-
11 Окт. 11:00 6 542