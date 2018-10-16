МВФ: из-за торговой войны Трампа мир потеряет 1,5 трлн долларов
16 октября 2018 09:21 166
Полтора триллиона долларов потеряет мир из-за торговой войны, развязанной Дональдом Трампом. В ближайшей перспективе наибольший ущерб понесёт Китай, но в долгосрочной - сами Соединенные Штаты из-за ответных пошлин, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
К такому выводу пришли на ежегодном заседании Международного валютного фонда. Эксперты считают, что мировой рынок сократится сразу на 17%, и это станет потрясением, сравнимым с событиями кризисного 2008 года.
Кроме того, уже в следующем году будет очевидно снижение роста мировой торговли как раз из-за протекционизма Америки. Добавит неопределённости и выход Великобритании из Евросоюза, сообщает "Россия 24".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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