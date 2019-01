Кинокритики США назвали лучший фильм 2018 года

Национальное общество кинокритиков США (National Society of Film Critics, NSFC) в субботу огласило свой список лучших фильмов и актерских работ минувшего года. Как сообщил на своем сайте журнал The Hollywood Reporter, профессиональное объединение, в которое входят несколько десятков ведущих американских киноэкспертов, назвало главной картиной года фильм "Наездник" (The Rider) китайской постановщицы Хлои Чжао (настоящее имя - Чжао Тин), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Премьера этой американской ленты состоялась в мае 2017 года на Каннском кинофестивале. Однако в прокат в США она вышла лишь год спустя, в связи с чем кинокритики, согласно своим правилам, отнесли ее к 2018 году. Картина повествует о молодом американском ковбое и дрессировщике лошадей, который вынужден оставить свою карьеру после серьезной травмы головы.

На второе место в списке лучших фильмов года члены NSFC поставили черно-белую драму мексиканского режиссера Альфонсо Куарона "Рома" (Roma). Эта картина, рассказывающая историю обычной мексиканской семьи среднего класса в 1970-х годах, в прошлом году была удостоена главного приза Венецианского кинофестиваля. На третьем месте расположилась южнокорейская лента Ли Чхан-дона "Пылающий" (Burning), премьера которой состоялась на прошлогоднем киносмотре в Канне.

Лучшим актером года критики назвали Итана Хоука, сыгравшего главную роль в фильме Пола Шредера "Дневник пастыря" (First Reformed), а лучшей актрисой - британскую исполнительницу Оливию Колман ("Фаворитка", The Favourite). Лучшим режиссером признан Куарон за постановку "Ромы". Мексиканец, который на съемках своей драмы впервые лично встал за камеру, также отмечен критиками за операторскую работу.

"Рома" была также названа членами NSFC лучшим иностранным фильмом года, обойдя "Холодную войну" польского режиссера Павла Павликовского, "Магазинных воришек" японца Хирокадзу Корээды и "Пылающего". За лучший сценарий отмечены Армандо Ианнуччи, Дэвид Шнайдер и Йен Мартин, написавшие текст к картине "Смерть Сталина" (The Death of Stalin).

Национальное общество кинокритиков США было основано в Нью-Йорке в 1966 году. В его состав к настоящему моменту входят около 60 американских кинокритиков и киноведов, которые на постоянной основе публикуются в ведущих СМИ США.