Скончался гитарист Элвиса Пресли

В США умер гитарист Реджи Янг, который записывал песни с легендой рок-н-ролла Элвисом Пресли. Мужчина умер в Нэшвиле, в возрасте 82 лет, пишет Fort Wayne Journal Gazette, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Сообщается, что музыкант скончался в собственном доме в Нэшвилле, штат Теннесси. За свою продолжительную карьеру он сотрудничал как с Прэсли, так и с рядом кантри-артистов.

Отметим, что Янг начал выступить в Мемфисе, где сотрудничал с продюсером Чипсом Моманом, выступая на разогреве у The Beatles с группой Bill Black Combo. Позднее он записывал песни Дасти Спрингфилд, Нила Даймонда и других. С Элвисом Пресли он работал над такими хитами, как Suspicious Minds и In the Ghetto.

После этого было сотрудничество с Вилли Нельсоном, Уэйлоном Дженнингсом, Джонни Кэшем и Крисом Кристоферсоном. В конце января должен был выйти первый сборник авторских композиций Реджи Янга.