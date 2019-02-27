Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына началась во вьетнамской столице, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Трансляция мероприятия ведется в международном пресс-центре. Переговоры проходят в знаменитом отеле Sofitel Legend Metropole.

Белый дом ранее сообщил, что сначала Трамп и Ким Чен Ын проведут встречу в формате тет-а-тет, которая продлится около 20 минут. После этого пройдет рабочий ужин. На это отведено по графику президента 1,5 часа.

Лидеры США и КНДР, скорее всего, продолжат переговоры и на следующий день.

Стороны намерены обсудить договоренности, достигнутые в ходе их первой встречи в Сингапуре. До последнего дня перед саммитом делегации США и КНДР работали над совместным заявлением, которое может быть анонсировано по итогам переговоров.

Неназванный высокопоставленный представитель администрации сообщил журналистам, что США рассчитывают на саммите с КНДР достичь прогресса по нескольким направлениям. Среди них, в частности, мирные договоренности между двумя странами, денуклеаризация и возвращение останков американских солдат, пропавших без вести в ходе Корейской войны.

Также, по словам чиновника, сторонам предстоит разработать общее понимание, что представляет собой заявленная обеими странами денуклеаризация, а также изучить "дорожную карту" для дальнейших переговоров.