Американцев решили отправить на Луну любой ценой
Дональд Трамп потребовал от НАСА отправить американцев на Луну. Об этом в своем Twitter сообщил вице-президент США Майк Пенс, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Это заявленная программа нынешней администрации - вернуть американских астронавтов на Луну до 2024 года. Первая женщина и следующий мужчина на Луне будут американцами, которых доставят американские ракеты с американской земли", - написал он. Политик добавил, что на эту цель будут выделены "любые необходимые средства".
11 марта НАСА представила бюджетный запрос на 2020 финансовый год. В нем отмечалось, что ведомство планирует отправить своих астронавтов на Луну к 2028 году. В 2025 году на орбите спутника должна заработать станция Lunar Orbital Platform - Gateway с четырьмя астронавтами на борту. Они будут изучать разные аспекты высадки на поверхность Луны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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