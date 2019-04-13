Огонь охватил пассажирский автобус 33-го маршрута в Казани.

Как сообщает Telegram-канал "РУ_ЧП", в момент возгорания в салоне автобуса находилось около 40 человек. Все они сумели спастись, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошел на проспекте Ямашева. Причина возгорания не уточняется.

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