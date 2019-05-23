Национальный совет Катара по туризму объявил о снижении цен на лучшие пятизвездочные отели и курорты по всей стране до 40%, чтобы привлечь туристов в жаркое время года, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы рады предложить внутренним и приезжающим из-за рубежа туристам возможность насладиться лучшими услугами в нашем секторе гостеприимства с помощью спецпредложений. Вместе с нашими партнерами мы остаемся привержены развитию устойчивого туризма", - отметил глава офиса по маркетингу в совете по туризму Рашид аль-Курейши.

Сниженные цены, по которым также будут продаваться номера в отелях на побережье Персидского залива, будут действовать с 4 июня по 16 августа. Владельцы гостиниц готовы предоставить скидки не только на номера, но и на посещение расположенных в отелях ресторанов, спа-салонов, спортивных клубов.