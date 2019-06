Глава католической церкви папа Франциск изменил строчку в молитве "Отче наш", заявив, что английский перевод молитвы означает, что бог ведет нас к искушению. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В новой версии молитвы вместо фразы "не введи нас во искушение" (non indurci in tentazione) будет использоваться "не оставь нас искушению" (non abbandonarci alla tentazione). Данный вариант по смыслу наиболее приближен к французской вариации "Отче наш".

"Это Сатана ведет нас к искушениям. Это его сфера деятельности", - заявлял папа Франциск в 2017 году.

Он также одобрил изменение с "мир на земле людям с благими намерениями" на "мир на земле людям, которых возлюбил Господь".

Нововведение было сделано после 16 лет исследований библейских ученых. Оно исправляет то, что, по их мнению, считается ошибкой перевода.

