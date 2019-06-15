Джекпот лотереи Eurojackpot, которая еженедельно проходит в государствах - членах Евросоюза, выпал игроку из Чехии. Об этом в субботу, комментируя ее итоги, сказал на брифинге руководитель департамента связей с общественностью крупнейшей коммерческой компании республики по проведению розыгрышей денежных сумм и дорогостоящих предметов по билетам Sazkа Вацлав Фридманн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Игрок из Чехии сорвал джекпот - 1,412 млрд крон (примерно $63 млн). Он сумел правильно угадать все семь цифр в лотерее Eurojackpot", - подчеркнул представитель компании Sazkа.

Розыгрыш состоялся в пятницу. Счастливчик должен обратиться за выигрышем к организаторам лотереи, интересы которых в Чехии представляет Sazkа, в течение года. Причитающаяся ему сумма будет переведена на банковский счет.

Это второй случай в истории Eurojackpot, когда ее победителем становились игроки из Чехии. В мае 2015 года житель Пардубицкого края (Восточная Чехия) выиграл 2,466 млрд крон (около $110 млн).

Вероятность сорвать джекпот в Eurojackpot составляет один шанс к 95 млн. Лотерейный билет, который можно купить в табачных киосках и на бензозаправочных станциях в Чехии и других государствах - членах Евросоюза, стоит 360 крон (около $14).

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