https://news.day.az/world/1135719.html Смертник атаковал полицейских в Афганистане: много жертв, десятки пострадавших
Смертник атаковал полицейских в Афганистане: много жертв, десятки пострадавших
В афганском городе Газни смертник совершил теракт, подорвав грузовик со взрывчаткой, погибли по меньшей мере 12 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
43 человека пострадали.
Среди жертв восемь полицейских и четверо гражданских жителей.
Атака была направлена на офис сил безопасности.
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