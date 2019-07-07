В афганском городе Газни смертник совершил теракт, подорвав грузовик со взрывчаткой, погибли по меньшей мере 12 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

43 человека пострадали.

Среди жертв восемь полицейских и четверо гражданских жителей.

Атака была направлена на офис сил безопасности.

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