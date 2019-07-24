https://news.day.az/world/1141126.html В Нидерландах зафиксировали исторический рекорд жары
В Нидерландах зафиксировали исторический рекорд жары
Исторический максимум температуры зафиксирован в среду в Нидерландах. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает нидерландский Королевский институт метеорологии.
Около 15.00 в населенном пункте Гилзе-Рейен в провинции Северный Брабант температура поднялась до 38,8 градуса по Цельсию. Прежний рекорд был зарегистрирован 23 августа 1944 года и составлял 38,6 градуса.
Во вторник Всемирная метеорологическая организация сообщила, что рекордная жара с температурой до 40 градусов Цельсия ожидается на этой неделе в ряде европейских государств, в том числе в Германии, Бельгии, Голландии, Франции и Швейцарии.
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