США требуют от властей Ливана немедленно ликвидировать попавший под санкции за сотрудничество с "Хезболлах" банк Jammal Trust Bank, заявил помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы ожидаем, что власти Ливана примут надлежащие меры, начиная с немедленной ликвидации банка и кончая полным спектром уголовных дел", - сказал Биллингсли, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По его словам, фактический коллапс банка после внесения в список американских санкций показывает, что "предоставление финансовых услуг "Хезболлах" подвергает риску любой бизнес в целом".

Биллингсли отверг предположения о том, что "Хезболлах" могла использовать банк без ведома его руководства. "Они (банк) знали своего клиента", - заверил Биллингсли.

США в конце августа внесли в список санкций Jammal Trust Bank и его филиалы - Trust Insurance Co. SAL, Trust Insurance Services SAL, Trust Life Insurance Co. SAL.

Это банк среднего размера с 22 филиалами в Ливане и тремя представительствами за рубежом. Он являлся 26-м по размеру банком Ливана. С середины 2000-х годов этот банк, по данным властей США, оказывал финансовые услуги руководящим органам движения, а также открыто связанным с ним структурам.

Санкции США де-факто привели к коллапсу банка, активы которого оказались под управлением ливанского ЦБ. Как ожидается, банк может быть ликвидирован или продан.

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