Турция создает постоянные военные базы на севере Сирии и Ирака, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Как передает Day.Az, об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Акара, Анкара определила места, где будут созданы постоянные военные базы в этих странах.

Он подчеркнул, что цель Турции - создание зоны безопасности на севере Сирии, что очень важно для борьбы с терроризмом.

Как сообщалось ранее, в рамках соглашения, достигнутого между Вашингтоном и Анкарой о создании зоны безопасности на севере Сирии, Турция создаст в этой зоне десять военных баз.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал ранее, что у США есть две недели в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии.

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