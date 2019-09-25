Корабль "Союз МС-15" с экипажем новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) отправится в среду с Байконура на ракете-носителе "Союз-ФГ". Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе, передает Day.Az.

"Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" и экипажем новой экспедиции на МКС намечен на 16:57 по московскому времени с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти в этот же день в 22:45 мск", - уточнили в госкорпорации.

За пуском будут наблюдать глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, представители NASA, Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида (ОАЭ), а также прибывший на Байконур по приглашению Рогозина экипаж Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший в августе аварийную посадку в Подмосковье.

На пилотируемом корабле к МКС отправятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, а также американка Джессика Меир и первый в истории Объединенных Арабских Эмиратов представитель этой страны Хазаа аль-Мансури.

Такой состав экипажа утвердила госкомиссия 24 сентября. Их дублерами назначены россиянин Сергей Рыжиков, американец Томас Маршберн и астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.

В июне 2018 года Роскосмос и Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида подписали соглашение о полете первого астронавта ОАЭ на МКС. Два кандидата в астронавты - военный летчик Хазаа аль-Мансури и инженер сетевой поддержки Султан аль-Нейади - прибыли для тренировок в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке в сентябре того же года.

Это будет 70-й и последний пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" в истории. На ракете "Союз-ФГ" используется аналоговая украинская система управления. В дальнейшем все пилотируемые корабли "Союз" будут запускать с помощью ракет "Союз-2.1а" с полностью российской системой управления.

Подарки и арабские блюда

Аль-Мансури планирует привезти всем членам экипажа Международной космической станции небольшие подарки. Об этом он также рассказал в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, готовит ли он подарки для Луки Пармитано и Алексея Овчинина, которые отметят дни рождения 27 и 28 сентября соответственно. Также астронавт привезет на борт МКС три арабских блюда: балалит (сладкое блюдо), салуна (мясо с овощами) и мадруба (рис с овощами), чтобы угостить коллег. Однако во время полета основную часть рациона аль-Мансури будет составлять русская еда.

Торжественный ужин в честь прибытия нового экипажа пройдет в американском сегменте МКС. На нем аль-Мансури будет всех угощать национальными арабскими блюдами. Кроме того, он сообщил, что примет участие в составлении предстартового плейлиста, как и другие члены экипажа корабля "Союз МС-15", и выберет арабскую народную музыку - три-пять композиций. Дети астронавта подготовят для него свой список песен, который он послушает на борту МКС.

Предстартовый плейлист вместе с аль-Мансури будут составлять Олег Скрипочка и Джессика Меир. Эту музыку члены экипажа будут слушать до запуска ракеты, находясь в пилотируемом корабле.

Представитель ОАЭ также уточнил, что после возвращения на Землю пройдет реабилитацию в России. Он добавил, что будет участвовать в послеполетных экспериментах. Вслед за его миссией, надеется астронавт, космические полеты представителей ОАЭ продолжатся и будут становиться "дольше и дальше". Аль-Мансури отметил, что в будущем, если у него будет возможность полететь на Луну, он это сделает.

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