https://news.day.az/world/1159982.html В Пакистане произошло сильное землетрясение
В Пакистане произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в восточной части Пакистана на границе с Индией. Об этом в четверг сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр стихии располагался в 23 км к северо-востоку от города Джелам, где проживают около 165 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.
24 сентября в этом регионе произошло землетрясение магнитудой 5,8, жертвами которого стали 38 человек, 646 пострадали.
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