Республика Корея выразила протест Японии в связи с притязаниями последней на спорные острова Токто (Такэсима) в Японском море, которые контролируются Сеулом. Об этом говорится в распространенном в пятницу МИД страны заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство категорически возражает против незаконных притязаний Японии на острова Токто, которые с исторической, географической и юридической точек зрения являются территорией Республики Корея", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в пятницу был опубликован ежегодный доклад японского оборонного ведомства под названием "Белая книга", в котором утверждается, что архипелаг Токто является частью территории Японии.

"Белая книга" - это всеобъемлющий доклад, утверждаемый кабинетом министров Японии, в котором дается официальная оценка военно-политической обстановке в регионе и излагаются основные направления военной политики на ближайшую перспективу.

Токто представляет собой группу небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена Советской Армией от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются вооруженными силами Южной Кореи.

Токио утверждает, что Сеул незаконно оккупировал эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. В Пхеньяне и Сеуле заявляют, что острова всегда входили в состав корейского государства.

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