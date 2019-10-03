Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

В свою очередь телеканал BFMTV сообщил, что злоумышленник был вооружен керамическим ножом и ранил пятерых человек в здании парижской префектуры полиции. Она находится недалеко от собора Нотр-Дам.

По словам представителя МВД, получивший ранение сотрудник правоохранительных органов погиб. Полицейские также ликвидировали злоумышленника.

"Один полицейский убит, нападавший был застрелен", - отметил он. Согласно различным источникам, нападавший был административным сотрудником префектуры.

BFMTV сообщает, что префектура парижской полиции отдала приказ всем полицейским оперативно сменить вооружение на более мощное - автоматы и пистолеты большей убойной силы.

Также в распространенном приказе указывается на необходимость сменить бронежилеты на более мощные. В настоящее время весь квартал вокруг префектуры оцеплен. Дороги и ближайшие станции метро возле здания префектуры, расположенного по соседству с Собором Парижской Богоматери, перекрыты.

Несмотря на то, что вход посетителей в префектуру тщательно контролируется - все входящие должны снимать верхнюю одежду, содержание их ручной клади проверяется металлодетекторами - злоумышленнику удалось пронести керамический нож, на который металлодетектер не сработал.

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