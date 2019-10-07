Американский импорт из Китая в августе упал на 12,5% в годовом выражении. В то же время закупки из Мексики - второго по величине поставщика товаров в США - показали самый большой рост. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Между тем, импорт из Вьетнама подскочил на 34%, или на $10,9 млрд. В результате страна переместилась с 12-го на 7-е место в списке крупнейших поставщиков США.



Торговая война между США и Китаем продолжается уже более года. За это время стороны ввели взаимные пошлины на сотни миллиардов долларов.

Конфликт между двумя крупнейшими в мире экономиками провоцирует изменение цепочек поставок, перенаправляя торговые потоки, инвестиции и заставляя многие компании переносить производство из Китая, чтобы избежать повышенных пошлин.



Экономики, которые больше всего выигрывают от торговой войны, находятся в основном в Азии, в первую очередь это Вьетнам, Тайвань и Таиланд.



Тем не менее общий рост вьетнамского экспорта в этом году может замедлиться до 7-7,5% по сравнению с 2018 г., в основном из-за растущей напряженности в мировой торговле, сообщила газета Hai Quan со ссылкой на министерство промышленности и торговли Вьетнама.



Как сообщалось ранее, США ужесточают риторику против Вьетнама, одного из своих основных торговых партнеров, который выигрывает от торговой войны между Вашингтоном и Пекином.



Президент США Дональд Трамп ранее обвинил Вьетнам в злоупотреблении торговыми отношениями с Америкой.



Профицит торгового баланса Вьетнама с США в прошлом году составил $39,5 млрд, достигнув максимума за период наблюдений с 1990 г.

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