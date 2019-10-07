Нобелевскую премию по медицине - 2019 получили Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенца за исследование того, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода, объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме. Лауреат премии мира, по воле Нобеля, получит свою награду в Осло, также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий составляет девять миллионов шведских крон (чуть менее 950 тысяч долларов).

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