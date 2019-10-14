В пакистанском городе Маншехра, провинция Хайбер-Пахтунхва, нашли аномально высокого мужчину, чей рост составляет 233 сантиметра. Об этом сообщает газета Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

23-летний Мухаммад Амин Таноли (Muhammad Amin Tanoli) гордится своей уникальностью и радуется повышенному вниманию окружающих. "Люди относятся ко мне так, будто я знаменитость. Они считают меня особенным, - рассказывает пакистанец. - Я и правда особенный. Я установлю рекорд и стану самым высоким в мире человеком".

До 16 лет его рост был всего 1,52 метра, однако уже через четыре года парень вырос на 41 сантиметр. При этом его родные - среднего роста.

Пакистанец утверждает, что из-за аномальной комплекции ему сложно подобрать одежду и передвигаться в общественном транспорте. Каждую неделю к нему приходят семьи сватать своих дочерей, однако молодой человек не спешит жениться. "Я объясняю им, что сначала мне нужно устроиться на работу, - говорит он. - Я верю, что встречу свою родную душу".

За последние месяцы Мухаммад вырос на 7,6 сантиметра. "Последние три месяца я отслеживал свой рост и понимал, что становлюсь все выше и выше, - вспоминает пакистанец. - Однажды я буду знаменитым".

Согласно Книге рекордов Гиннесса, звание самого высокого в мире человека принадлежит 36-летнему турку Султану Кёсену (Sultan Kösen), рост которого 251 сантиметр.

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