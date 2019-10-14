Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в афганской провинции Бадахшан, недалеко от границы с Пакистаном. Об этом в понедельник сообщил пакистанский Национальный центр мониторинга сейсмической активности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Очаг залегал на глубине 157 км.

"Землетрясение хорошо ощущалось в Пешаваре, Малаканде, Мардане, Чарсаде, - сказал пресс-секретарь пакистанского Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Таймур Али. - На данный момент информации о пострадавших не поступало". Он отметил, что управление сейчас связывается с администрациями округов провинции Хайбер-Пахтунва, чтобы получить данные о возможном ущербе.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!