Турция получила желаемые ею результаты по итогам переговоров с США по Сирии, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее резидент Турции Тайип Эрдоган провел продолжавшиеся более 4 часов переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре, в результате чего стороны договорились о прекращении на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил вооруженных террористов YPG/PYD за 30 километров от границы с Турцией.

"Сегодня при переговорах мы получили то, что хотели. США приняли важность создания зоны безопасности. Мы полностью договорились. Они приняли нашу обеспокоенность. Мы договорились о том, что террористы YPG/PYD сдадут тяжелое вооружение и будут уничтожены их укрепления", - сказал Чавушоглу.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

"Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии", - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

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