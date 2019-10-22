https://news.day.az/world/1167945.html Турецкий космонавт может полететь на МКС - Названа дата
Турецкий космонавт может полететь на МКС - Названа дата
Первый турецкий космонавт может при содействии России полететь в космос к 2023 году, по первому саудовскому космонавту договоренностей пока нет, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, передает Day.Az.
"Мы ждем реакции турецких коллег на сделанное предложение, оно должно быть проработано", - сказал Лоскутов в кулуарах Международного конгресса по астронавтике в Вашингтоне.
Он напомнил, что в 2023 году отмечается 100-летие провозглашения Турецкой Республики, почему запуск и может быть приурочен к этой дате.
"В принципе, времени достаточно для того, чтобы подготовить турецкого космонавта и осуществить полет", - сказал Лоскутов.
Что касается первого космонавта Саудовской Аравии, то предварительные обсуждения этого вопроса ведутся по линии Роскосмоса и космического агентства Саудовской Аравии, уточнил он. По словам Лоскутова, договоренностей на этот счет нет. "Нужно договориться в принципе, с каким экипажем он полетит, каким будет временной слот", - добавил он.
В 2005 году в Турции была принята Национальная программа космических исследований. Согласно программе, на 2010 год было запланировано начало работ по подготовке турецких астронавтов, а на 2014 год - запуск турецкого корабля. Планы остались нереализованными. В декабре 2018 года в Турции было создано Национальное космическое агентство. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что турецкий космонавт может полететь в космос в 2020-2021 годах.
15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре