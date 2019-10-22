В 2005 году в Турции была принята Национальная программа космических исследований. Согласно программе, на 2010 год было запланировано начало работ по подготовке турецких астронавтов, а на 2014 год - запуск турецкого корабля. Планы остались нереализованными. В декабре 2018 года в Турции было создано Национальное космическое агентство. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что турецкий космонавт может полететь в космос в 2020-2021 годах.