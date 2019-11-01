Власти Амстердама решили предоставить жителям возможность бесплатно забрать артефакты XVII века, которые годами прятали в хранилище, чтобы преобразить внешний облик старого города. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Все желающие смогут стать обладателями деталей, украшавших фасады, фронтоны, крыши и, например, мосты. Для этого они должны до декабря предоставить в городское управление Амстердама убедительные проекты использования исторического "мусора".

На сайте департамента памятников и археологии разместили онлайн-каталог, чтобы каждый амстердамец мог выбрать понравившийся предмет.

К некоторым из них приложили оригинальные чертежи и черно-белые фотографии, с помощью которых можно узнать, как и где использовался фрагмент.

Забрать понравившиеся орнаментальные украшения можно будет уже весной 2020 года.



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