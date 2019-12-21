Французская прокуратура обнаружила 349 предполагаемых жертв французского хирурга, которого обвиняют в изнасилованиях и домогательствах по отношению к малолетним пациентам на протяжении около 30 лет.

Об этом сообщила в пятницу прокурор Лорьяна (запад Франции) Лорелин Пейрефит, ее брифинг транслировал телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это экстраординарная процедура с точки зрения как выявления фактов в процессе, так и количества пострадавших, - заявила Пейрефит. - На сегодняшний день количество потенциальных жертв господина [Жоэля] Ле Скуарнека выросло до 349 человек. По некоторым из этих фактов уже истек срок давности. Сейчас 229 человек уже дали показания [по этому делу], 197 из них подали жалобу".

Расследование в отношении 68-летнего бывшего хирурга началось в 2017 году, когда одна из его жертв - 6-летняя соседка - рассказала матери о том, что он ее домогался и подверг насилию сексуального характера. В ходе допроса в полиции Ле Скуарнек признался еще в нескольких эпизодах в отношении двух своих племянниц. Однако при обыске в его квартире были обнаружены папки с записями, в которых содержались данные около 200 детей и описания действий сексуального характера в отношении них. В большинстве случаев события происходили в больницах, где он работал, самые ранние из этих событий относятся ко второй половине 1980-х годов.

Примечательно, что в 2005 году хирурга уже приговаривали к четырем месяцам тюрьмы условно за хранение изображений детей порнографического характера. Тем не менее никто из коллег Ле Скуарнека не заметил ничего подозрительного в его поведении. Сейчас следователи разыскивают и допрашивают потенциальных жертв мужчины, чтобы установить в том числе достоверность описанных в его дневнике событий. Судебный процесс по делу о первых четырех выявленных случаях состоится в марте 2020 года, остальные случаи пока еще находятся в стадии предварительного расследования и могут быть объединены в одно дело.