Грузинские правоохранители задержали пять человек по делу о нападении на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне Гамсахурдии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пресс-служба министерства внутренних дел Грузии сообщила, что неизвестные напали на Гамсахурдию, возбуждено уголовное дело. Брат пострадавшего Константин Гамсахурдия в свою очередь сообщил, что тот получил ранения в области сердца и госпитализирован. Врачи клиники заявили в пятницу журналистам, что пострадавшему было сделано несколько операций, но его состояние здоровья оценивается как тяжелое.

"По делу задержаны пять человек, один из задержанных обвиняется в попытке убийства, а остальные в сокрытии преступления", - говорится в сообщении ведомства. В заявлении пресс-службы сказано, что нападение произошло около дома пострадавшего после словесной перепалки.

Пострадавший проходил по нескольким уголовным делам во время президентства Михаила Саакашвили. В частности, в 2007 году его обвинили в попытке госпереворота, в 2009 в незаконном хранение оружия. Гамсахурдию также обвиняли в шпионаже в пользу России, однако позже суд его оправдал по данному делу. Во время отбывания тюремного срока в 2011 году сына экс-президента обвинили в даче взятки сотруднику тюрьмы и приговорили к пяти годам лишения свободы, при этом в 2012 году он был освобождён при ходатайстве патриарха Грузии.