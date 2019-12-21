С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия. Соответствующий указ Министерства финансов опубликован на официальном портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, согласно указу, минимальная розничная цена за бутылку водки объемом 0,5 литра вырастет на семь процентов, до 230 рублей (нынешняя цена - 215 рублей), коньяк подорожает более чем на 11 процентов, до 433 рублей за бутылку объемом 0,5 литра (388 рублей). Минимальная розничная цена за бренди составит 315 рублей.

Также с нового года повысится минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья. Она составит 57 рублей за литр.

В сентябре с просьбой увеличить цену на крепкий алкоголь в Минфин обратились представители Союза производителей алкогольной продукции (СПАП). Тогда речь шла о 233 рублях за поллитровую бутылку водки. В настоящее время минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское.