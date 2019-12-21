Домашние тренировки танцовщицы из Хаддерсфилда, Великобритания, закончились плачевно. Вместо отработанного сальто девушка чуть не сломала шею.

17-летняя Люси Шэллоу практиковала колесо без рук у себя дома. Чтобы закрепить прогресс, девушка записывала занятия на видео. Момент, когда всё пошло не по плану, также был заснят камерой, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Люси занимается танцами уже восемь лет, но и это не спасло её от травм. Во время исполнения элемента правая лодыжка согнулась почти под прямым углом, девушка упала на пол.

Сразу после падения танцовщица обратилась к врачу. Специалист успокоил девушку - инцидент обошёлся только растяжением голеностопного сустава. Чтобы процесс восстановления не занял много времени, место ушиба охладили. Специальной реабилитации не потребовалось.

Несмотря на неудачи, Люси всё ещё надеется поступить в танцевальный колледж после того, как окончит школу, сообщает Daily Mail.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.