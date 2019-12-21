Террористы осуществили три атаки на объекты нефтегазового комплекса в центральной части Сирии. Об этом сообщает официальное сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на заявление миннефти и минеральных ресурсов страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"На нефтеперерабатывающем заводе в Хомсе, газовой станции и на станции эр-Раян в центре страны совершены террористические атаки, причинен материальный ущерб", - говорится в сообщении.

На месте работают пожарные и ремонтники.

Другие СМИ поясняют, что нападения совершены при помощи БПЛА.

