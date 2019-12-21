https://news.day.az/world/1187672.html Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
Другие СМИ поясняют, что нападения совершены при помощи БПЛА.
Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
Террористы осуществили три атаки на объекты нефтегазового комплекса в центральной части Сирии. Об этом сообщает официальное сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на заявление миннефти и минеральных ресурсов страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"На нефтеперерабатывающем заводе в Хомсе, газовой станции и на станции эр-Раян в центре страны совершены террористические атаки, причинен материальный ущерб", - говорится в сообщении.
На месте работают пожарные и ремонтники.
Другие СМИ поясняют, что нападения совершены при помощи БПЛА.
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