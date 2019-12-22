США считают, что внешняя военная интервенция в Ливии угрожает урегулированию конфликта и призывают все ливийские стороны воздержаться от эскалации. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, передает ТАСС.

"США обеспокоены запросом Правительства национального согласия (ПНС) о военной поддержке, как и угрозой Ливийской национальной армии (ЛНА) использовать иностранную авиацию и наемников для атаки на Мисурату, - отмечается в тексте. - Внешняя военная интервенция угрожает перспективам разрешения конфликта". "Мы осуждаем атаки на гражданских лиц и призываем все стороны воздержаться от эскалации", - добавила Ортэгус.

Она также отметила, что США "готовы работать с ООН и со всеми сторонами для организации политических переговоров". "Состоявшийся в Тунисе инклюзивный экономический диалог США - Ливия показывает, что прогресс возможен, если внешние игроки дадут ливийцам время и пространство для разговора друг с другом", - говорится в заявлении.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Глава ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар еще 4 апреля отдал приказ о начале крупномасштабной операции в Триполи. Противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

12 декабря Хафтар объявил о том, что его силы приступают к "решающей битве и наступлению на самое сердце столицы". Лояльные ПНС вооруженные группировки были приведены в состояние повышенной готовности. На защиту главного города страны столичное правительство мобилизовало формирования из других подконтрольных ему регионов.