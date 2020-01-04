Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф после гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке заявил, что Тегеран не хочет напряженности в регионе. Это следует из сообщения иранского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Иран не хочет напряженности в регионе, присутствие и вмешательство иностранных внерегиональных сил приводит к дестабилизации обстановки, ухудшению ситуации в сфере безопасности и эскалации напряженности", - приводятся слова Зарифа, сказанные в ходе переговоров в Тегеране с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдуррахманом аль-Тани.

Саму атаку на генерала Сулеймани, возглавлявшего спецподразделения "Кудс" и проводившего операции за пределами страны, иранский министр назвал терактом, отметив, что США несут ответственность за последствия своих действий.

В свою очередь, глава МИД Катара заявил, что после событий в Ираке необходимо найти мирный путь разрядки напряженности.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.