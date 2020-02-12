Работники бразильского спортивного телеканала SporTV поспорили в прямом эфире выпуска новостей. Как сообщает местный портал R7, инцидент произошел 10 февраля в ньюсруме отдела новостей, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Пока ведущая Фабиола Андраде (Fabiola Andrade) оценивала выступление клуба "Сан-Паулу" в игре против "Санту-Андре" в чемпионате штата Сан-Паулу по футболу, на заднем плане сотрудники канала спорили между собой. Несколько секунд в эфире можно было видеть, как двое мужчин обстреливали друг друга жидким антисептиком для рук, используя дозаторы.

Одним из участников конфликта оказался журналист Лукас Страбко (Lucas Strabko), также известный по псевдониму Cartolouco. В Instagram он подтвердил подлинность видео и отметил, что таким образом развлекался с коллегами по работе. "Именно поэтому мне нравится работать в Globo (медиахолдинг, в который входит SporTV. - прим. "Ленты.ру"). У нас всегда очень хорошая обстановка в коллективе", - добавил он. Страбко в шутку заметил, что подобные противостояния вполне могли бы стать олимпийским видом спорта.

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