Грабители на экскаваторе демонтировали банкоматы в Британии

Свидетелями дерзкого ограбления стали многочисленные сотрудники продуктового супермаркета, расположенного в городе Уитфилд (графство Кент, Британия).

Налётчики, прибывшие к торговому заведению на угнанных экскаваторе с грузовиком, а также нескольких легковых автомобилях, повредили сооружение и выломали три банкомата. Затем злоумышленники бросили стройтехнику и уходя от полицейской погони, протаранили два патрульных автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По информации полицейских, в результате происшествия никто не пострадал и дерзкие грабители объявлены в розыск.

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