https://news.day.az/world/1219290.html Трамп надеется, что Эр-Рияд и Москва сократят добычу нефти минимум на 10 млн баррелей
Трамп надеется, что Эр-Рияд и Москва сократят добычу нефти минимум на 10 млн баррелей
Президент США Дональд Трамп надеется, что Саудовская Аравия и Россия начнут сокращать добычу нефти на 10 млн баррелей или больше.
Соответствующее сообщение он опубликовал в четверг в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Только что побеседовал с моим другом Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России [Владимиром] Путиным, и я ожидаю и надеюсь, что они будут сокращать [добычу нефти] примерно на 10 млн баррелей и, возможно, значительно сильнее", - написал американский лидер.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре