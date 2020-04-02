Трамп надеется, что Эр-Рияд и Москва сократят добычу нефти минимум на 10 млн баррелей

Президент США Дональд Трамп надеется, что Саудовская Аравия и Россия начнут сокращать добычу нефти на 10 млн баррелей или больше.

Соответствующее сообщение он опубликовал в четверг в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Только что побеседовал с моим другом Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России [Владимиром] Путиным, и я ожидаю и надеюсь, что они будут сокращать [добычу нефти] примерно на 10 млн баррелей и, возможно, значительно сильнее", - написал американский лидер.