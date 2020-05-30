CNN: полиция Лос-Анджелеса объявила незаконными все собрания в центре города

Полиция Лос-Анджелеса (штат Калифорния) объявила все собрания в центре города незаконными на фоне протестов возмущенных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе. Об этом сообщила телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Всем жителям следует оставаться дома. Магазины должны быть закрыты. Те, кто находятся на улице, должны покинуть территорию", - говорится в сообщении полиции. Если протестующие не уйдут с улиц города, они будут арестованы. Согласно заявлению полиции, такое распоряжение было сделано после неоднократных актов насилия, в том числе в отношении полицейских.

Массовые протесты и беспорядки в городах США начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. В Миннеаполисе вводится комендантский час.