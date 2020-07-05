В Иране рекордное число жертв COVID-19 за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса нового типа в Иране выросло за сутки на 163 и превысило 11,5 тыс. Об этом сообщила в воскресенье глава департамента по связям с общественностью Минздрава Сима Садат Лари, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 560, общее число инфицированных достигло 240 438", - приводит ее слова агентство ISNA. Лари добавила, что "за прошедшие 24 часа в Иране умерли 163 пациента, а общее число летальных исходов достигло 11 571".

Это рекордный показатель летальных исходов за сутки с начала эпидемии в Иране (29 мая было зафиксировано 162 летальных исхода).

По данным Минздрава, 201 330 человек выздоровели, в стране провели 1 794 727 тестов на коронавирус.

На фоне обострения ситуации с коронавирусом власти Ирана с 5 июля вводят обязательное ношение масок в общественных местах. Согласно официальной статистике, число заразившихся за сутки достигло пика 30 марта, а затем стало снижаться и сократилось до минимума (802), однако после 3 мая этот показатель вновь начал расти, а 4 июня достиг рекордного значения - 3 574. При этом Минздрав сообщает, что вторая волна пандемии в стране еще не началась.

Иранские власти с 11 апреля стали постепенно отменять меры, введенные в связи с пандемией. Большая часть жителей вернулась на работу, функционируют торговые центры, парикмахерские и рестораны, снято ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте, во многих городах открыты мечети.