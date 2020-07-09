United Airlines сообщила о возможном увольнении 36 000 сотрудников

Американская авиакомпания United Airlines предупредила своих сотрудников, что в октябре может уволить до 36 000 рабочих, если туристическая отрасль не возобновит активность после трех месяцев ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сообщение руководства компании было разослано всем сотрудникам United Airlines.

"Реальность такова, что United Airlines просто не может продолжить свою деятельность после 1 октября с таким уровнем заработной платы, выплачиваемой сотрудникам компании, учитывая столь низкий спрос на путешествия", говорится в письме.

Руководство United Airlines заявило, что планирует сначала позволить сотрудникам добровольно взять принудительный неоплачиваемый отпуск, прежде чем начать сокращение персонала. Некоторые сотрудники могут быть заново приняты на работу в зависимости от будущих потребностей в авиаперевозках.

Потенциальное сокращение персонала включит в себя увольнение стюардесс, пилотов и сотрудников службы обслуживания клиентов в аэропортах.