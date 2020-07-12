Ученые из Уханя обвинили Китай в начале пандемии

Сотрудники лаборатории в Ухане, которая оказалась в центре мирового внимания после распространения коронавируса нового типа, бежали из страны и сотрудничают с западными спецслужбами. С таким утверждением выступил в воскресенье на страницах британской газеты Sunday Mirror бывший помощник президента США Стив Бэннон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, "определенные перебежчики работают" Федеральным бюро расследований (ФБР), "чтобы попытаться сложить вместе [информацию о том], что произошло" в лаборатории Уханя. Он высказал мнение, что упомянутое учреждение "ужасно управлялось".

"Они пока не говорят с прессой, но есть люди из лаборатории Уханя и из других лабораторий, которые приехали на Запад и оборачивают свидетельства в сторону виновности Коммунистической партии Китая. Я думаю, что люди будут шокированы", - заявил изданию экс-советник американского президента Дональда Трампа. "Люди из этих лабораторий покидали Китай и Гонконг с середины февраля, [разведка США] вместе с [британской службой контрразведки] МI-5 и [службой британской внешней разведки] МI-6 пытаются подготовить очень доскональное судебное дело", - добавил он.

Бэннон в 2016 году занимал одну из ключевых должностей в предвыборном штабе Дональда Трампа. Позже он был назначен на созданный в Белом доме пост главного стратега администрации. Однако в августе 2017 года он принял решение уйти в отставку. СМИ тогда утверждали, что его отношения с Трампом серьезно осложнились. Бэннон ранее высказывался в поддержку объединений правого и ультраправого толка.

В статье не приводятся комментарии ни спецслужб США или Великобритании, ни позиция официального Китая по поводу утверждений Бэннона.

Обвинения со стороны США

Госсекретарь США Майкл Помпео ранее заявил о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в Ухане. В свою очередь Трамп указал на то, что коронавирус мог покинуть Уханьский институт вирусологии из-за некомпетентности персонала.

В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,7 млн человек, около 565 тыс. умерли.