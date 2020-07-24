https://news.day.az/world/1256027.html Помпео заявил о крахе системы отношений США и Китая
Помпео заявил о крахе системы отношений США и Китая
Прежняя система взаимодействия Соединенных Штатов и Китая потерпела крах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линда.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, трансляция велась на сайте Госдепартамента.
При этом Помпео отметил, что США не должны возвращаться к прежней политике взаимодействия с китайской стороной.
Кроме того, госсекретарь также поддержал заявления президента США Дональда Трампа о потребности страны в новой стратегии, которая смогла бы защитить американский образ жизни и экономику.
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