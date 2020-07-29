Трамп назвал причину сокращения военного присутствия США в Германии

Причиной сокращения численности американских войск в Германии является то, что Берлин тратит недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в среду журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Техас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сокращаем силы, поскольку они не платят по своим счетам, все просто", - сказал он.

Министр обороны США Марк Эспер объявил в среду о возвращении на родину примерно 6,4 тыс. из 11,9 тыс. американских военнослужащих, которых выводят из Германии. При этом, по его словам, около 5,6 тыс. из 11,9 тыс. военнослужащих будут передислоцированы в Италию и Бельгию.

15 июня Трамп предупредил, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ с 34,5 до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. Президент неоднократно критиковал Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Хозяин Белого дома потребовал от всех стран - участниц альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.

24 июня Трамп подтвердил, что США рассчитывают перебросить часть войск из Германии в Польшу. Министр обороны США Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли представили 29 июня Трампу в Белом доме окончательные предложения, касающиеся американского воинского контингента на территории ФРГ.