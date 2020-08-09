Число умерших из-за коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс.

Число жертв COVID-19, в Бразилии увеличилось за сутки на 905 - до 100 477.

Об этом свидетельствуют опубликованные данные Минздрава страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Количество новых случаев заражения, согласно последней сводке, составило 49 970. Их общее число, таким образом, выросло до 3 012 412. По данным ведомства, около 70% инфицированных (2 094 293) уже выздоровели, еще 817 642 человек являются активными носителями вируса. На 100 тыс. населения приходятся 1 433 заразившихся и 48 смертей.

Всего на минувшей неделе зафиксировано 304 535 новых случаев инфицирования, что ниже, чем в последние две недели июля, когда этот показатель достиг рекордных 319 653 и 313 364. До этого впервые с начала эпидемии в стране число заразившихся пошло на спад. Количество летальных исходов, несмотря на некоторое снижение (6 914 по сравнению с 7 114 в период с 26 июля по 1 августа), на протяжении последних 11 недель составляет около тысячи в день.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США. В Минздраве республики ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по количеству летальных исходов.