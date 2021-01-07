Более 50 человек задержали в Вашингтоне после введения комендантского часа

Правоохранители в среду вечером задержали более 50 человек после введенного в американской столице из-за беспорядков комендантского часа. Об этом сообщил на пресс-конференции глава столичной полиции Роберт Конти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 21:30 мы произвели 52 задержания. В частности, четыре задержания связаны с ношением оружия без лицензии, один арест произведен за владение запрещенным оружием, - сказал он. - 47 человек задержаны за нарушение комендантского часа и незаконное проникновение [на территорию], 26 задержаний из этого числа произошли у здания Капитолия". По словам Конти, правоохранители обнаружили две самодельные бомбы: одну в офисе Демократической партии, другую - Республиканской партии.

Кроме того, отметил он, изъято шесть единиц оружия. "Эти данные предварительные и будут обновляться", - сказал начальник полиции.

Власти столичного округа Колумбия прибегли к введению комендантского часа на фоне развернувшихся в городе беспорядков. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся в среду на митинге у Белого дома, после чего толпа двинулась к зданию Конгресса. На совместном заседании обеих палат законодательного органа должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, которые 14 декабря объявили о победе демократа Джозефа Байдена на прошедших президентских выборах.

Процедуру пришлось прервать после того, как протестующие ворвались в здание Капитолия: правоохранители первоначально не смогли сдержать поток людей. В результате полиция, охраняющая Конгресс, применила огнестрельное оружие, ранив женщину. Позднее она умерла в больнице. Позже сообщалось еще о трех погибших: одной женщине и двух мужчинах.

Комендантский час начал действовать в Вашингтоне 18:00 по местному времени, он продлится до 06:00 7 января.