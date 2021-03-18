Бойцовская собака вцепилась в 9-летнего мальчика

Бойцовская собака напала на 9-летнего мальчика в жилом доме в Новосибирске.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, это произошло, когда мальчик 16 марта выходил на улицу, чтобы выгулять своего щенка. На первом этаже он встретил соседку с ее псом - агрессивное животное было без намордника.

На кадрах видно, как собака повалила ребенка на пол и вцепилась ему в ногу. Хозяйка при этом не смогла оттащить ее от мальчика. Ребенок, впрочем, сумел вырваться из пасти пса, схватил своего щенка и убежал домой.

Как утверждают в Сети, во время разбирательств хозяйка пса отрицала свою вину. Она заявила, что животное якобы только схватило мальчика за штанину. Однако все изменилось, когда появилось видео с камер наблюдения. Ей пришлось признать вину.

"Мы вызвали скорую сразу, они всё обработали и отвезли его в травмпункт. Там ему зашили раны. Сын раньше боялся животных, поэтому мы ему и подарили щенка. Сейчас не знаем, как быть. Каждый день перевязки, прививки от бешенства. Думаем еще к психологу сводить. Мальчику всего девять лет, а там бойцовская собака без намордника", - рассказал отец ребенка Андрей Квасов порталу "Вести Новосибирск".

Он отметил, что жильцы дома ранее неоднократно просили хозяйку пса, чтобы она надевала на него намордник во время прогулок. Однако все замечания та игнорировала.

Происшествием заинтересовалось региональное управление СК. Проводится проверка.