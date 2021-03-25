Население Армении сократится на 1.5 миллиона человек

Армения стоит перед демографической катастрофой.



Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказала в ходе пресс-конференции и.о. начальника Управления здоровья матери и здоровья Минздрава Армении Нуне Пашаян.



Как отмечает Пашаян, демографическая ситуация в Армении ухудшается, о чем говорит ряд статданных и один из них - снижение показателя фертильности, который составляет 1,6, а для простой репродукции необходим показатель как минимум в 2,1.

"В данной связи индекс рождаемости сократился почти в 1,8 раз по сравнению с 1990 годом, а если учитывать и уровень бесплодия, который по последним данным составляет 14,9% у женщин и 9,5% у мужчин, то это говорит о том, что мы стоим перед серьезным вызовом", - сказала Пашаян.Как отметил учредитель репродуктивного центра Fertility center, председатель Ассоциации репродуктивного здоровья Эдуард Амбарцумян, учитывая высокий уровень бесплодия в Армении (14,9% у женщин), ВОЗ оценивает подобные страны как стоящие перед демографическим кризисом.По его словам, одной проблемой является высокий показатель бесплодия, второй - низкий индекс фертильности, в результате чего население страны за 70 лет может сократиться вдвое."В результате в конце 21 века нас станет на 1,5 млн. меньше, это - "ползучий геноцид". Мы стоим перед серьезной катастрофой", - констатировал Амбарцумян.