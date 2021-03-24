Армения выводит из Карабаха своих солдат

Из Карабаха выводятся подразделения ВС Армении.

Эту печальную для сепаратистов новость огласил на своей странице в Facebook бывший пресс-секретарь армянской армии полковник Сенор Асратян. По его словам, с территории Карабаха, подконтрольной российским миротворцам, выводятся все армянские вооруженные формирования.

Эта новость была встречена с радостью гражданами Армении, чьи сыновья незаконно находятся на чужой территории и могут в любую минуту оказаться жертвой армянских реваншистов. По данным ереванских СМИ, это порядка двух тысяч человек. Несмотря на подписанное 10 ноября трехстороннее заявление, одним из пунктов которого является незамедлительный вывод вооруженных подразделений Армении с территорий Азербайджана, это условие все еще продолжает не соблюдаться. Напомним, что вывод армянских вооруженных бандформирований должен был идти параллельно вводу миротворческих сил - чего не произошло. По сей день на освобожденных, но находящихся под контролем миротворческого контингента РФ территориях продолжают "служить" граждане Армении, происходит "ротация" личного состава и армянские призывники по Лачинскому коридору отправляются в Ханкенди. Что, конечно же, является грубым нарушением достигнутых договоренностей.

Подчеркнем, что Азербайджан со своей стороны выполнил все касающиеся его пункты мирного заявления.

Но вот, похоже, лед тронулся.

Сообщение Асратяна было с радостью воспринято родителями призывников и уже отправленных в Карабах армянских солдат. Несколько дней назад матери провели акцию протеста у здания правительства в Ереване, требуя незамедлительно вернуть их сыновей в Армению. "Эти дети отныне не в состоянии продолжать службу на этой территории", - резонно заявили матери солдат. Никол Пашинян встретился с протестующими и пообещал огласить свое решение через две недели. Однако, судя по всему, процесс уже начался и завершится гораздо быстрее. Азербайджанская сторона не намерена дальше терпеть на своей территории армянские вооруженные подразделения и жестко ставит вопрос, в том числе перед миротворцами.

Несмотря на отсутствие официальной информации, слова Асратяна подтверждаются другими источниками и соцсетями. И хотя бандит и военный преступник Баласанян все отрицает, армянские пользователи печально пишут о том, что, к сожалению, информация о выводе подразделений ВС Армении из Карабаха подтверждается. Так, высокопоставленный источник Телеграмм-канала Баграмян-26 сообщил, что процесс начался. По информации источника, в Карабахе останутся только подразделения, состоящие из местных жителей. Призывников из Армении больше не будут отправлять служить в Карабах.

Но армянская сторона все еще на что-то надеется. Например, на желающих добровольно "служить" на освобожденных территориях Азербайджана, подписав некий "контракт". Похоже, в Армении рассчитывают на такую лазейку и на то, что миротворцы будут закрывать глаза на такой оригинальный способ сохранения армянского военного присутствия на чужой земле. Там забывают о существовании мониторингового центра в Агдаме, где турецкие офицеры очень внимательно следят за происходящим.

Начнем с того, что никакой "армии обороны" не существует и никогда не существовало. Оккупационный режим поддерживался с помощью подразделений ВС Армении, постоянно пополнявшихся призывниками-гражданами РА. Большинство из более трех тысяч официально признанных армянской стороной погибших в 44-деневной войне - это те самые несчастные граждане Армении, бесславно убитые на чужой земле.

Армянской стороне не стоит рассчитывать, что после полного вывода подразделений ВС Армении сепаратистам удастся сохранить какие-то вооруженные формирования. Несмотря на обнимашки местных жителей с миротворцами, те прекрасно осведомлены о своих обязанностях, о которых им ненавязчиво, но строго постоянно напоминают из Баку. Потешное мероприятие под названием "весенний призыв в "армию обороны"" было не более чем пропагандой, дабы показать, что есть еще порох в сепаратистских пороховницах. Думается, это было последнее такое представление, потому что до следующего так называемого призыва ситуация обещает круто измениться. Она уже меняется, демонстрируя, что надежды на "продолжения банкета" в зоне контроля российских миротворцев не будет.

Ну, а если посмотреть еще дальше, то можно увидеть, как граждане Азербайджана армянской национальности, как и все другие граждане страны, участвуют в военном призыве для службы в азербайджанской армии. Законы страны одинаковы для всех граждан, а принять гражданство армянам Карабаха придется, если хотят продолжать жить на этой земле.

Зульфугар Ибрагимов